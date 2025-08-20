МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Воробьев: более 600 аварийных домов ликвидировали в Подмосковье с января

Еще около четырех объектов находятся в работе.
Гоар Хачатурян 2025-08-20 13:49:55
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Более 600 аварийных и недостроенных домов ликвидировали в Подмосковье с начала года. На месте бараков обустроили скверы, а некоторые замороженные стройки и заброшенные объекты достроили и восстановили. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает телеканал 360.ru.

«Важный запрос со стороны жителей - наведение порядка там, где есть недостроенные, заброшенные здания. Такие объекты вызывают беспокойства, связанные и с безопасностью, и с обликом наших городов и жилых микрорайонов», - отметил губернатор.

Уточняется, что более 12 тысяч аварийных домов и недостроев выявили в Московской области с 2018 года. Более 8 000 из них ликвидировали и привели в порядок. Такие объекты снесли в Ступино, Щелково, Раменском, Мытищах и других муниципалитетах. Еще около четырех объектов находятся в работе.

Воробьев добавил, что для администрации принципиально важно, чтобы на месте «заброшек» появлялись социальные объекты - такие как школы, детские сады, поликлиники и парковые зоны.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор МО Андрей Воробьев начали строительство трех индустриальных парков в Подмосковье.

#Подмосковье #Московская область #стройка #Андрей Воробьев #аварийный дом #недострой
