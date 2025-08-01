Алиханов и Воробьев запустили строительство трех индустриальных парков в Подмосковье

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству трех индустриальных парков в Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru.

«Наша цель - построить парк, который предлагает резиденту прийти на все готовое и начать производство. В рамках идеологии нашего президента мы понимаем: все, что касается внедрения современных технологий, импортозамещения, критически важно для нашего суверенитета», - приводит слова Воробьева его пресс-служба.

Объекты будут расположены в Дмитрове, Раменском и Жуковском. В первый, под названием «Ключ», заедут «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал», специализирующиеся на производстве гидравлики и тяжелой техники.

В раменском «Импульсе» наладят производство полуфабрикатов, бытовой химии и вентиляционных систем. А в Жуковском (ГИП) будут производить станки с ЧПУ и оборудование для авиации.

Ранее Воробьев сообщил о том, что в Подмосковье решили дать новый импульс домам культуры.