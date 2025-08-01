МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Алиханов и Воробьев запустили строительство трех индустриальных парков в Подмосковье

Объекты создадут более 25 тысяч рабочих мест.
Константин Денисов 2025-08-01 18:05:12
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт строительству трех индустриальных парков в Подмосковье. Об этом сообщает 360.ru.

«Наша цель - построить парк, который предлагает резиденту прийти на все готовое и начать производство. В рамках идеологии нашего президента мы понимаем: все, что касается внедрения современных технологий, импортозамещения, критически важно для нашего суверенитета», - приводит слова Воробьева его пресс-служба.

Объекты будут расположены в Дмитрове, Раменском и Жуковском. В первый, под названием «Ключ», заедут «Пневмостроймашина» и «ДСТ-Урал», специализирующиеся на производстве гидравлики и тяжелой техники.

В раменском «Импульсе» наладят производство полуфабрикатов, бытовой химии и вентиляционных систем. А в Жуковском (ГИП) будут производить станки с ЧПУ и оборудование для авиации.

Ранее Воробьев сообщил о том, что в Подмосковье решили дать новый импульс домам культуры.

#Московская область #строительство #Андрей Воробьев #Антон Алиханов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 