Путин призвал главу Коми заботиться о семьях погибших бойцов СВО

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом рассказал о мерах поддержки участников военной операции.
Андрей Аркадьев 2025-08-19 14:20:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин призвал временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна лично заниматься вопросами помощи семьям погибших бойцов специальной операции. Глава государства отметил, что им необходимо уделять самое пристальное внимание.

«Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали за Отечество, о семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание им, самое личное внимание должно быть этому делу», - сказал Путин в ходе личной встречи с руководителем региона.

В свою очередь Гольдштейн отметил, что у него каждая семья участника СВО на контроле. Их в Коми, по его словам, более 7 000.

Напомним, недавно президент проводил встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. На ней Владимир Путин также интересовался, как в регионе организована помощь участникам специальной операции и их семьям.

Руководитель области добавил, что, помимо федеральных мер, в регионе действуют 75 региональных и муниципальных программ - от выплат и медицинской помощи до содействия в трудоустройстве, решении жилищных вопросов и поддержки детей.

#в стране и мире #Путин #семьи #Коми #СВО
