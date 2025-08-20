МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ развернули триколор над освобожденной Новогеоргиевкой

Кадры боев за населенный пункт предоставило Министерство обороны РФ.
2025-08-20 13:11:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие развернули флаг России в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области. Кадрами поделилось Министерство обороны РФ.

На видео показаны эпизоды боев за населенный пункт. При наступлении ВС РФ активно применяли артиллерию и ударные БПЛА.

«Подразделения механизированной бригады ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить», - отметили в МО РФ.

Напомним, об освобождении села стало известно сегодня, 20 августа. Населенный пункт под контроль взяла группировка войск «Восток». Сейчас наши саперы занимаются разминированием Новогеоргиевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО #Новогеоргиевка
