Сбежавший с Украины футболист получил паспорт РФ и перешел в «Чайку»

Датой его заявки значится 11 августа 2025 года.
Владимир Рубанов 2025-08-20 12:38:22
© Фото: David Peinado, dpa, Global Look Press

Сбежавший с Украины полузащитник украинского «Шахтера» Александр Роспутько стал футболистом российского клуба «Чайка». Такая информация размещена на официальном сайте Первой лиги.

В анкете 21-летнего футболиста указано, что он является гражданином России и выступает за команду из села Песчанокопское. Датой его заявки значится 11 августа 2025 года. Официально ни Роспутько, ни «Чайка» не сообщали о подписании контракта.

Футболист не вернулся на родину после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» 13 октября 2023 года. В аэропорту нашли его форму, а сам спортсмен удалил посты в соцсетях и не отвечал на звонки.

Позже выяснилось, что Роспутько находится в России и собирается получить российское гражданство. 23 октября 2023 года «Шахтер» расторг контракт с игроком.

Ранее во время соревнований в Европе сбежал член сборной Украины по рыбной ловле. Чемпион 2021 года по рыбалке спиннингом с берега Артур Билан ушел из расположения команды после выступления на чемпионате мира в Италии и не вернулся обратно в Харьков.

