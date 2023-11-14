Лучший рыбак Украины сбежал с соревнований в Европе из-за мобилизации

Артур Билан написал, что он и его семья хотят жить, что он не видится с братом и может не увидеться с ним совсем.

© Фото: artur_bilan, Instagram*

Член сборной Украины по рыбной ловле сбежал с соревнований в Европе. Чемпион 2021 года по рыбалке спиннингом с берега Артур Билан покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии, чтобы не возвращаться обратно в Харьков.

Спортсмен объяснил свой поступок нежеланием быть мобилизованным, сообщил капитан сборной Данил Лясов на своей странице в социальных сетях. По словам Лясова, Билан сбежал после завершения соревнований, пока остальные члены сборной отдыхали перед дорогой.

Судя по опубликованной переписке, Билан принял такое решение после того, как ему пришли две повестки. По словам рыболова, у него нет возможности «решить вопрос», а его жена и маленький ребенок не хотят жить в постоянном страхе.

Билан написал, что он и его семья хотят жить, что он не видится с братом и может не увидеться с ним совсем. Он добавил, что намерен остаться в Европе и понимает, что его карьера на Украине закончена.

В октябре 19-летний футболист Александр Распутько пропал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном». В украинских СМИ звучала версия, что он бежал в Россию. В 2015 году восходящая звезда украинского баскетбола Олег Терещенко из Житомирской области решил сбежать от мобилизации в Россию.

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