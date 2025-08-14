Экипаж Ми-28НМ поразил ракетами украинскую пехоту в лесополосе

Минобороны России сообщает об уничтожении пехоты ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на ударном вертолете Ми-28НМ.

Уточняется, что враг находился в лесополосе. Удар наносился авиационными ракетами, а цели были разведаны заранее. Командир экипажа вертолета с позывным Спортсмен отметил, что все прошло штатно. Успешное уничтожение личного состава врага подтвердил доклад авианаводчика.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр. После этого они отстрелили тепловые ловушки - это необходимо, чтобы не дать поразить вертолет расчетам неприятельских ПЗРК. Развернувшись, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж Ка-52М ликвидировал украинских дроноводов в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.