Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен. Об этом сообщил глава МИД и министр внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут», - написал Сийярто в соцсети Х.

По словам министра, официальный Будапешт ожидает, что киевский режим воздержится от новых атак на критически важный для Венгрии нефтепровод, пишет RT.

Венгрия перестала получать нефть из России по трубопроводу «Дружба» в минувший понедельник днем. Петер Сийярто назвал атаку ВСУ ударом по энергетической безопасности Венгрии и счел это возмутительным и недопустимым.

Агрессивный шаг Украины не остался без внимания российского МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что режим Зеленского не остановится ни перед чем, что и показывает атака на нефтепровод. Захарова напомнила, что Киев уже совершал теракты в Африке и на Ближнем Востоке, а также втягивал в террор жителей Средней Азии.