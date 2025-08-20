МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто: работа нефтепровода «Дружба» восстановлена после атаки ВСУ

Венгерская сторона поблагодарила Россию за оперативное устранение повреждений нефтепровода, причиненных атакой.
Ян Брацкий 2025-08-20 00:49:08
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Global Look Press

Транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен. Об этом сообщил глава МИД и министр внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были восстановлены в последние несколько минут», - написал Сийярто в соцсети Х.

По словам министра, официальный Будапешт ожидает, что киевский режим воздержится от новых атак на критически важный для Венгрии нефтепровод, пишет RT.

Венгрия перестала получать нефть из России по трубопроводу «Дружба» в минувший понедельник днем. Петер Сийярто назвал атаку ВСУ ударом по энергетической безопасности Венгрии и счел это возмутительным и недопустимым.

Агрессивный шаг Украины не остался без внимания российского МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что режим Зеленского не остановится ни перед чем, что и показывает атака на нефтепровод. Захарова напомнила, что Киев уже совершал теракты в Африке и на Ближнем Востоке, а также втягивал в террор жителей Средней Азии.

#ВСУ #Венгрия #нефтепровод #Петер Сийярто #дружба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 