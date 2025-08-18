МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова об атаке на нефтепровод в Венгрию: Киев не остановится

По ее словам, на протяжении многих лет Россия предупреждала об этом западных союзников Зеленского.
Владимир Рубанов 2025-08-18 14:24:41
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Киевский режим не остановится ни перед чем, и атака на ведущий в Венгрию нефтепровод это показывает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на протяжении многих лет Россия предупреждала тех, кто поддерживает киевский режим, что это аморальное и кровожадное чудовище никогда не остановится и распространится по всему миру, как заразная болезнь.

По словам Захаровой, Киев уже совершал теракты в Африке и на Ближнем Востоке, а также втягивал в террор жителей Средней Азии. В Европе сторонники режима освоили нелегальный рынок оружия и отработали черную трансплантологию с западными заказчиками, добавила официальный представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина ночью атаковала беспилотниками распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области России.

По его словам, «Дружба» используется для поставок сырья из России в Венгрию и играет ключевую роль в энергетической безопасности страны. В связи с этим Сийярто потребовал от Украины прекратить атаки на объекты России, которые используются для поставок энергоносителей в Венгрию.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #нефть #Венгрия #нефтепровод #Петер Сийярто #Энергетика
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 