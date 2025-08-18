Киевский режим не остановится ни перед чем, и атака на ведущий в Венгрию нефтепровод это показывает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, на протяжении многих лет Россия предупреждала тех, кто поддерживает киевский режим, что это аморальное и кровожадное чудовище никогда не остановится и распространится по всему миру, как заразная болезнь.

По словам Захаровой, Киев уже совершал теракты в Африке и на Ближнем Востоке, а также втягивал в террор жителей Средней Азии. В Европе сторонники режима освоили нелегальный рынок оружия и отработали черную трансплантологию с западными заказчиками, добавила официальный представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина ночью атаковала беспилотниками распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области России.

По его словам, «Дружба» используется для поставок сырья из России в Венгрию и играет ключевую роль в энергетической безопасности страны. В связи с этим Сийярто потребовал от Украины прекратить атаки на объекты России, которые используются для поставок энергоносителей в Венгрию.