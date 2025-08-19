МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WP отметила разницу в приеме Трампом Зеленского и Путина

Издание напомнило о красной дорожке и пролете бомбардировщика B-2 Spirit над аэродромом на Аляске.
Владимир Рубанов 2025-08-19 08:23:54
© Фото: Benjamin Applebaum, Dod, Global Look Press

Газета Washington Post привела сравнение того, как президент США Дональд Трамп приветствовал Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В публикации отмечается, что встреча Зеленского не была такой торжественной, как прием президента России.

Когда машина Зеленского подъехала к Белому дому, американский президент поднял кулак, а затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи. Однако это приветствие не сравнится с тем, как встречали Путина, когда он прибыл на переговоры с Трампом, пишет издание.

Газета напомнила о красной дорожке и пролете бомбардировщика B-2 Spirit над аэродромом на Аляске, где встречались российский и американский лидеры.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза. На ней обсуждались гарантии безопасности для Украины и другие возможные параметры урегулирования конфликта.

После переговоров Трамп позвонил президенту России. Стороны обсудили, в частности, возможность повысить уровень представителей российской и украинской делегаций, участвующих в прямых двусторонних переговорах.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 