WP отметила разницу в приеме Трампом Зеленского и Путина

Газета Washington Post привела сравнение того, как президент США Дональд Трамп приветствовал Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В публикации отмечается, что встреча Зеленского не была такой торжественной, как прием президента России.

Когда машина Зеленского подъехала к Белому дому, американский президент поднял кулак, а затем тепло пожал ему руку и обнял за плечи. Однако это приветствие не сравнится с тем, как встречали Путина, когда он прибыл на переговоры с Трампом, пишет издание.

Газета напомнила о красной дорожке и пролете бомбардировщика B-2 Spirit над аэродромом на Аляске, где встречались российский и американский лидеры.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза. На ней обсуждались гарантии безопасности для Украины и другие возможные параметры урегулирования конфликта.

После переговоров Трамп позвонил президенту России. Стороны обсудили, в частности, возможность повысить уровень представителей российской и украинской делегаций, участвующих в прямых двусторонних переговорах.