Кровля больницы загорелась в Волгограде из-за падения обломков БПЛА

По предварительным данным, никто не пострадал.
Владимир Рубанов 2025-08-19 08:00:06
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press

На юге Волгограда из-за падения обломков беспилотников загорелась кровля корпуса больницы №16. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор добавил, что никто не пострадал. Врачи продолжают лечить пациентов.

Кроме того, пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода. Бочаров сообщил о массированной атаке дронов на регион. Аэропорт Волгограда более чем на два с половиной часа приостанавливал работу.

В прошлый раз крупный налет БПЛА на Волгоград произошел в ночь на 14 августа. Тогда из-за падения обломков произошли разлились и загорелись нефтепродукты на Волгоградском НПЗ.

По данным Минобороны России, за ночь на 19 августа средства ПВО перехватили 23 украинских дрона, в том числе 13 - над Волгоградской областью.

