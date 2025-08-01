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Жителя Севастополя задержали за передачу спецслужбам Украины данных о ПВО в городе

Возбуждено уголовное дело о госизмене.
Игнат Далакян 2025-08-01 09:53:03
© Фото: ЦОС ФСБ России

Российские силовики задержали в Севастополе гражданина РФ, передававшего украинским спецслужбам информацию об объектах ПВО в городе. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

«В Севастополе пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1978 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены», - говорится в сообщении.

Злоумышленник фотографировал и снимал на видео работу объектов ПВО в Севастополе. Затем данные о заступлении на боевое дежурство средств противовоздушной обороны и координаты их мест расположения житель Севастополя передал украинской разведке через мессенджер.

Фигурант дела дал признательные показания. На данный момент он заключен под стражу. Против злоумышленника завели уголовное дело о госизмене, которое предполагает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали теракт против высокопоставленного военнослужащего в Ростове-на-Дону. Диверсию по заданию украинских спецслужб готовил гражданин одного из государств Центральной Азии.

 

#ФСБ #Севастополь #Задержание #Госизмена
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