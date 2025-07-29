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В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в отношении высокопоставленного военного

Диверсию по заданию украинских спецслужб готовил гражданин одного из государств Центральной Азии.
Игнат Далакян 2025-07-29 09:51:06
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в отношении высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Гражданина одного из государств Центральной Азии, который находился за рубежом, завербовали с помощью его знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций.

В городе он арендовал квартиру и установил адрес военнослужащего, против которого должен был устроить теракт. Сотрудники спецслужб при обыске у него обнаружили самодельную бомбу массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для общения с куратором и видеокамеру для наблюдения.

Сейчас против фигуранта завели дело о подготовке к теракту. Задержанный дал признательные показания.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности и транспортной полиции задержали устроивших поджог на железной дороге в Новороссийске. Злоумышленники уже ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления разной степени тяжести. Сейчас им грозит до 20 лет лишения свободы.

#ФСБ #Ростов-на-Дону #Задержание #Подготовка к теракту
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