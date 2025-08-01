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Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу в пятницу

Путин и Лукашенко проведут глубокий обмен мнениями по ряду вопросов, включая реализацию российско-белорусских проектов.
Марина Крижановская 2025-08-01 09:45:11
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в эту пятницу, 1 августа, встречу. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она будет носить неформальный характер. В Москву Лукашенко прибудет с частным визитом.

Планируется, что два лидера обсудят целый спектр вопросов, в том числе торгово-экономические связи, международную проблематику и реализацию союзных проектов.

В конце июня лидеры РФ и Белоруссии обсудили по телефону подготовку к заседанию Высшего евразийского экономического совета. Кроме того, они затронули актуальную международную и региональную проблематику.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко #Дмитрий Песков #встреча
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