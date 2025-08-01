Путин и Лукашенко проведут неформальную встречу в пятницу

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в эту пятницу, 1 августа, встречу. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она будет носить неформальный характер. В Москву Лукашенко прибудет с частным визитом.

Планируется, что два лидера обсудят целый спектр вопросов, в том числе торгово-экономические связи, международную проблематику и реализацию союзных проектов.

В конце июня лидеры РФ и Белоруссии обсудили по телефону подготовку к заседанию Высшего евразийского экономического совета. Кроме того, они затронули актуальную международную и региональную проблематику.