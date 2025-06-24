Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему заседанию Высшего евразийского экономического совета. Он должен состояться в Минске.
Помимо этого, президенты России и Белоруссии затронули актуальную международную и региональную проблематику.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Минском в рамках работы в Евразийском экономическом союзе, в ОДКБ, в СНГ и на международных площадках.
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