Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему заседанию Высшего евразийского экономического совета. Он должен состояться в Минске.

Помимо этого, президенты России и Белоруссии затронули актуальную международную и региональную проблематику.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Минском в рамках работы в Евразийском экономическом союзе, в ОДКБ, в СНГ и на международных площадках.