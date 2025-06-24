МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ЕАЭС

Президенты России и Белоруссии также затронули актуальную международную и региональную проблематику.
Ирина Егорова 2025-06-24 22:40:00
© Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему заседанию Высшего евразийского экономического совета. Он должен состояться в Минске.

Помимо этого, президенты России и Белоруссии затронули актуальную международную и региональную проблематику.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Минском в рамках работы в Евразийском экономическом союзе, в ОДКБ, в СНГ и на международных площадках.

#Россия #Путин #белоруссия #Лукашенко #Телефон #разговор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 