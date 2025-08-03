МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

АР: Китай готовится сбивать спутники Маска с подлодок-невидимок

В Пекине разработали несколько стратегий борьбы со спутниками Starlink.
Константин Денисов 2025-08-03 19:46:59
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Китае готовятся сбивать спутники компании Starlink, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, с подлодок-невидимок. Об этом сообщает АР.

Кроме них, власти Китая планируют использовать также ударные спутники с ионными двигателями, а также применять саботаж цепочек поставок.

«Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьезной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», - говорится в публикации.

Правительство КНР давно видит угрозу в спутниках Маска. В Пекине считают, что в случае конфликта они могут стать серьезным оружием.

Спутниковая связь активно используется на Украине и оказывает содействие ВСУ, помогая киевским боевикам обнаруживать цели.

#Китай #в стране и мире #Украина #спутники #илон маск #starlink
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 