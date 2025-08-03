АР: Китай готовится сбивать спутники Маска с подлодок-невидимок

В Китае готовятся сбивать спутники компании Starlink, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, с подлодок-невидимок. Об этом сообщает АР.
Кроме них, власти Китая планируют использовать также ударные спутники с ионными двигателями, а также применять саботаж цепочек поставок.
«Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьезной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», - говорится в публикации.
Правительство КНР давно видит угрозу в спутниках Маска. В Пекине считают, что в случае конфликта они могут стать серьезным оружием.
Спутниковая связь активно используется на Украине и оказывает содействие ВСУ, помогая киевским боевикам обнаруживать цели.
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