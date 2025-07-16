Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В столице стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» на строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня запускаем проходческий комплекс от "Рублево-Архангельской" в сторону "Ильинской", который будет одним из мощных транспортно-пересадочных узлов, разгрузит Новую Ригу и улучшит транспортную доступность в целом в этом районе», - сказал он.

В своем телеграм-канале Собянин написал, что тоннелепроходческий комплекс «Александра» должен преодолеть около 2,5 километра подземной трассы, часть из которой пройдет под руслом Москвы-реки.

Как отметил мэр, новая линия метро улучшит транспортную доступность около миллиона жителей и работников западных районов города, включая деловой кластер ММДЦ «Москва-Сити» и район СберСити, где формируется новый центр деловой активности. Рублево-Архангельская линия будет состоять из 12 станций.

«В 2021-м начали строительство первого и второго пусковых комплексов от "Шелепихи" до "Липовой Рощи", а в прошлом году - третьего пускового комплекса от станции "Липовая Роща" до станции "Ильинская"», - уточнил он.

Помимо строительства метро, в рамках развития транспортной инфраструктуры в районе также запланирована реконструкция Рублевского шоссе, включая возведение нового моста через Москву-реку и запуск дополнительных маршрутов наземного транспорта.