МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Ирана прилетел в Белоруссию с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Сергей Дьячкин 2025-08-19 23:20:54
© Фото: Iranian Presidency Office apaim, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.

«Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск», - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что у трапа самолета президента Ирана встречали официальные лица: министр промышленности Белоруссии, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

До этого пресс-служба белорусского президента сообщала, что Лукашенко проведет переговоры с Пезешкианом 20 августа. Встреча лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном формате. После встречи состоится подписание документов, призванных расширить партнерство между странами.

Планируется, что президенты будут обсуждать сотрудничество Белоруссии и Ирана в торговле, инвестициях и промышленной кооперации. Лукашенко и Пезешкиан будут говорить и о реализации совместных инициатив в науке, технологиях и образовании. А также о взаимодействии в рамках международных структур, таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. Важными остаются и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

В июле президент Ирана должен был посетить заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в столице Белоруссии. Но из-за обострения ирано-израильского конфликта визит Пезешкиана был перенесен. В тот раз его выступление на саммите ЕАЭС было озвучено в записи.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Лукашенко пригласил посетить Минск президента США Дональда Трампа с семьей. Сам же Трамп заявил, что это приглашение принял.

#белоруссия #Иран #Александр Лукашенко #минск #Масуд Пезешкиан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 