Президент Ирана прилетел в Белоруссию с официальным визитом

Иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА.

«Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск», - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что у трапа самолета президента Ирана встречали официальные лица: министр промышленности Белоруссии, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

До этого пресс-служба белорусского президента сообщала, что Лукашенко проведет переговоры с Пезешкианом 20 августа. Встреча лидеров пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном формате. После встречи состоится подписание документов, призванных расширить партнерство между странами.

Планируется, что президенты будут обсуждать сотрудничество Белоруссии и Ирана в торговле, инвестициях и промышленной кооперации. Лукашенко и Пезешкиан будут говорить и о реализации совместных инициатив в науке, технологиях и образовании. А также о взаимодействии в рамках международных структур, таких как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. Важными остаются и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

В июле президент Ирана должен был посетить заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в столице Белоруссии. Но из-за обострения ирано-израильского конфликта визит Пезешкиана был перенесен. В тот раз его выступление на саммите ЕАЭС было озвучено в записи.

Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора Лукашенко пригласил посетить Минск президента США Дональда Трампа с семьей. Сам же Трамп заявил, что это приглашение принял.