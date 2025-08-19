МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом увидел «свет в конце туннеля» по украинскому урегулированию

Заявление появилось по итогам встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Овальном кабинете и саммита на Аляске.
Лиза Губина 2025-08-19 22:01:07
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Keystone Press Agency Global Look Press

В Белом доме увидели «свет в конце туннеля» в вопросе мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь правительства США Каролин Левитт в ходе бриифнга для журналистов.

«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», - цитирует Life.ru заявление Левитт.

Соответствующее заявление появилось на следующий день после встречи в Белом доме, на которой присутствовали президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры, а также на фоне итогов встречи на Аляске.

По словам Ливитт, теперь американские дипломаты приступили к подготовке двусторонней встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Трамп отмечал, что в случае необходимости готов также принять участие. При этом Ливитт подтвердила, что российский лидер действительно согласился на встречу с главой киевского режима.

В Российском совете по международным делам отметили, что место встречи не будет зависеть от Киева, так как позиция Украины в этом вопросе слабая. В любом случае важно не место, а результат, заключил директор РСМД Иван Тимофеев.

#Украина #сша #Белый дом #Каролин Левитт #мирное урегулирование на украине
