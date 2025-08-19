В РСМД оценили шансы проведения встречи Путина и Зеленского в Москве

Место проведения переговоров с участием Украины не принципиальное, здесь важен результат. Но несмотря на то, что для Владимира Зеленского приезд в Москву может быть политически сложным, вероятность проведения встречи с российским президентом Владимиром Путиным в столице РФ существует. Такое мнение в эфире «Звезды» выразил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Позиция Украины здесь довольно слабая. И если будет понимание того, что эту встречу нужно провести в Москве, если будет соответствующая политическая воля, то я думаю, что она состоится и в Москве», - отметил он.

Кроме того, Тимофеев поделился мнением о результатах переговоров в Вашингтоне с участием президента Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По его мнению, это существенный шаг вперед.

Результаты встречи Путина и Трампа на Аляске дают о себе знать в переговорах с Зеленским. Российский и американский лидеры вышли на базовые параметры решения украинского и иных вопросов. Движение вперед налицо, заключил глава РСМД.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что уже готовится к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что после двусторонних переговоров к ним присоединится и Вашингтон.