МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле 1000 на 19

О передаче тел павших воинов сообщил помощник президента Владимир Мединский.
Андрей Аркадьев 2025-08-19 15:19:22
© Фото: Telegram-канал Владимира Мединского. Архивное фото

Россия передала Украине еще 1 000 тел погибших украинских военных. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ», - написал он в своем Telegram-канале.

Мединский добавил, что Россия от украинской стороны получила тела 19 погибших российских бойцов.

Последний обмен телами произошел 17 июля этого года. Тогда обмен состоялся также по формуле 1 000 на 19. Напомним, Москва начала гуманитарную акцию по репатриации тел погибших военнослужащих ВСУ на Украину 6 июня, после переговоров в Стамбуле.

#владимир мединский #погибшие #тела #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
2
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
3
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
4
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
5
Воентех
6
«Военная приемка» в Беларуси
7
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
8
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
9
Инженеры водной стихии
10
Рота БМПТ. Терминатор в бою
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 