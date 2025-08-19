Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле 1000 на 19

Россия передала Украине еще 1 000 тел погибших украинских военных. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«По Стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ», - написал он в своем Telegram-канале.

Мединский добавил, что Россия от украинской стороны получила тела 19 погибших российских бойцов.

Последний обмен телами произошел 17 июля этого года. Тогда обмен состоялся также по формуле 1 000 на 19. Напомним, Москва начала гуманитарную акцию по репатриации тел погибших военнослужащих ВСУ на Украину 6 июня, после переговоров в Стамбуле.