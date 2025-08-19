МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ракету «Союз» с биоспутником показали перед пуском с близкого расстояния

На борту будут находиться, мыши, мухи, образцы растений и семена, космический аппарат отправят на орбиту с максимальной высотой в 380 км.
Лиза Губина 2025-08-19 18:20:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ракету «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» подготовили к пуску с космодрома Байконур, его осуществят завтра в 20.13 по московскому времени, сообщили в Роскосмосе. Корреспондент «Звезды» показал установку ракеты с максимально близкого расстояния.

«Союз» подготовили к пуску за сутки до старта, а не за несколько дней, как это делается традиционно, так как, чтобы сохранить биологические образцы на борту, нужно попасть в невесомость как можно быстрее. Ранее в Роскосмосе сообщили, что на борту будут находиться мыши, мухи, растения и семена.

Уточняется, что «Бион-М» установят на солнечно-синхронной орбите, максимальная высота составит 380 километров.

В прошлом месяце российское космическое агентство также показывало запуск «Союза-1.2б» с гелиогеофизическими аппаратами «Ионосфера-М» и 18 попутными спутниками.

