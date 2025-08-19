Дроны центра «Рубикон» протаранили десятки украинских БПЛА

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» устроили воздушный бой с украинскими беспилотниками самолетного типа. Кадры боевой работы опубликовало МО РФ.

Воздушными таранами в зоне специальной военной операции удалось сбить многофункциональные «Фурии», разведывательные «Мара» и «Лелеки-100», разведывательно-ударные «Домахи» и другие. На счету наших дроноводов десятки обезвреженных вражеских БПЛА.

Ранее оборонное ведомство показало кадры уничтожения техники украинских боевиков, элементов связи и артиллерийских орудий. Точечные удары также нанесли расчеты «Рубикона».

Более того, опытные дроноводы пошли на таран тяжелых гексокоптеров «Баба-яга» и квадрокоптеров «Мавик».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.