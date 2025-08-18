Путин обсудил с врио губернатора Ростовской области поддержку бойцов СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Ростовской области Юрием Слюсарем поинтересовался, как в регионе организована помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«Да, один из главных приоритетов - это помощь участникам СВО, членам их семей, родным и близким», - сказал Слюсарь.

Помимо федеральных мер, в регионе действуют 75 региональных и муниципальных программ - от выплат и медицинской помощи до содействия в трудоустройстве, решении жилищных вопросов и поддержки детей.

По словам врио губернатора, необходимо не только расширять перечень таких мер, но и упрощать порядок их получения, так как люди часто теряются в большом количестве льгот. Для решения этой проблемы в Ростове впервые был запущен пилотный проект системы одного окна. Теперь участнику СВО или его родственнику достаточно подать одно заявление в МФЦ, а дальнейшее взаимодействие с ведомствами происходит автоматически.

Путин поддержал инициативу и подчеркнул, что подобные механизмы нужно совершенствовать и распространять на другие регионы страны.

В июле сообщалось, что больше трех миллионов обращений обработал Военно-социальный центр Минобороны для участников СВО в Москве. За год работы помощь на личном приеме была оказана 51 тысяче военнослужащих.