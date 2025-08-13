МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач перечислила неприятные последствия купания в водоемах в августе

В конце лета вода прогревается и в ней активно размножаются микрооорганизмы, такие как цианобактерии, чьи токсины могут привести к расстройству пищеварения и другим проблемам.
Анастасия Бобылева 2025-08-13 17:31:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Купание в водоемах в августе может быть опасным из-за того, что к концу лета вода хорошо прогревается и создаются условия для активного размножения разных микроорганизмов. Об этом предупредила эксперт лаборатории Екатерина Демьяновская.

По ее словам, главный риск связан с размножением сине-зеленых водорослей - цианобактерий. Они выделяют токсины, из-за которых появляются аллергическая реакция и раздражение кожи. При их попадании в организм может произойти расстройство пищеварения или даже поражение печени и нервной системы. Особенно высок риск для детей и людей со слабым иммунитетом, сообщила эксперт.

«Главная проблема - ухудшение санитарного состояния воды. К августу в реках и озерах накапливаются органические сезонные загрязнители (разлагающиеся остатки растений, водорослей, продукты жизнедеятельности животных), а также размножаются бактерии, появляются личинки паразитов из-за активного присутствия в воде их хозяев», - цитирует Демьяновскую RT.

Врач также напомнила о возбудителях церкариоза (зуда купальщика), которые живут в стоячих водоемах. Контакт с ними может привести к раздражению кожи и аллергическим реакциям.

Не менее опасны и перепады температуры. Резкое погружение в холодную воду после перегрева в жаркий день может привести к спазму сосудов. Особое внимание на это стоит обратить людям старшего возраста, у которых проблемы с сердцем.

«Наконец, к концу лета дно водоемов часто покрывается илом, водорослями, крупным мусором, корягами - есть риск получить травму», - подытожила эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пригодные для купания в Москве зоны. Ими стали озера Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево.

#здоровье #врач #водоемы #купание
