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СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Против двух организаторов и четырех участников террористической организации все еще идет предварительное следствие.
Анна Горбатова 2025-06-23 17:03:37
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщили в ведомстве. Теракт был спланирован и совершен в интересах Киева с целью дестабилизации политической ситуации в России, заявили в СК.

Жертвами той страшной трагедии стали 149 человек, один пропал без вести, пострадали еще 609. Общий ущерб от нападения, по последним данным правоохранителей, составил около 6 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых следователи направили прокурору для передачи в суд. Против двух организаторов и четырех участников террористической организации все еще идет предварительное следствие.

Обвинение предъявлено членам запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан»*, а также их пособникам.

Следствие установило, что преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России. Помимо теракта в «Крокус Сити Холле», обвиняемые планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в Дагестане, но преступление было предотвращено.

По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Некоторые фигуранты дела прибыли в Россию из-за рубежа, остальные находились на территории РФ и искали средства для совершения преступления.

Кроме того, обвиняемые на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и передавали его своим кураторам.

После совершенного преступления его исполнители попытались скрыться на территории Украины, однако их задержали в Брянской области и доставили в Москву. Попытка преступников пересечь границу России была пресечена правоохранительными органами.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организации, запрещенная на территории Российской Федерации.

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