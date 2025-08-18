МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: для мирной сделки по Украине прекращение огня не требуется

Американский лидер отметил, что стремится к прочному и долговременному миру в регионе.
Лиза Губина 2025-08-18 21:48:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования на Украине необходимо не прекращение огня, а полноценный мир. Он добавил, что хотел бы добиться долгого и прочного мира в регионе.

«Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы убедимся, что этот мир будет долговременным», - сказал Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским.

По словам американского президента, стороны могут работать над достижением мира и во время боевых действий.

Напомним, ранее стартовали переговоры Трампа и Зеленского, после получасовой пресс-конференции перед журналистами стороны перешли к диалогу за закрытыми дверьми. В ходе открытой части президент США отметил, что если сегодня сделка с Зеленским не будет достигнута, помощь Киеву прекратится.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #мирное урегулирование на украине
