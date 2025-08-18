Трамп: для мирной сделки по Украине прекращение огня не требуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что для мирного урегулирования на Украине необходимо не прекращение огня, а полноценный мир. Он добавил, что хотел бы добиться долгого и прочного мира в регионе.

«Мы будем работать с Украиной, мы будем работать со всеми, и мы убедимся, что этот мир будет долговременным», - сказал Трамп в начале переговоров с Владимиром Зеленским.

По словам американского президента, стороны могут работать над достижением мира и во время боевых действий.

Напомним, ранее стартовали переговоры Трампа и Зеленского, после получасовой пресс-конференции перед журналистами стороны перешли к диалогу за закрытыми дверьми. В ходе открытой части президент США отметил, что если сегодня сделка с Зеленским не будет достигнута, помощь Киеву прекратится.