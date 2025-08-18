МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат Чепа: отношение Трампа к Зеленскому в Вашингтоне будет строгое

По мнению Алексея Чепы, на встрече в Вашингтоне делегация из ЕС продолжит русофобский нарратив и будет пытаться дестабилизировать ситуацию в РФ.
Гоар Хачатурян 2025-08-18 20:02:32
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Вашингтоне, где сегодня пройдут встречи президента США с Владимиром Зеленским и представителями Европейского союза, отношение к главе киевского режима будет зависеть от того, как тот себя поведет и с какой позицией выступит. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

При этом главы стран ЕС и другие члены делегации на встрече с Трампом попытаются продавить антироссийскую риторику и повлиять на ситуацию в РФ.

«Позиция будет требовательная. Ультиматумы, которые Трамп высказал в сторону России при посещении Шотландии и при встрече с той же группой поддержки Зеленского, которая приехала сейчас в Вашингтон, сейчас сгладили», - сказал он.

По словам депутата, президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже сумел убедить Трампа в том, как необходимо достичь мира в украинском конфликте.

Напомним, встреча Трампа с Зеленским пройдет сегодня в Вашингтоне. Американский лидер также проведет переговоры с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте.

Политолог Виталий Колпашников в разговоре со «Звездой» предположил, что на встрече Трампа и Зеленского вполне может случиться «ремейк» публичного конфликта, который произошел в Овальном кабинете в феврале.

#Дональд Трамп #ЕС #Владимир Зеленский #Вашингтон #наш эксклюзив #встреча
