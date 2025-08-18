МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт предрек «ремейк» стычки Зеленского с Трампом в Белом доме

Накал страстей будет сильным, считает политолог Виталий Колпашников.
Владимир Рубанов 2025-08-18 13:15:10
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Во время встречи в Белом доме Дональда Трампа и Владимира Зеленского вполне может случиться «ремейк» публичного конфликта, который произошел во время их предыдущей встречи в Овальном кабинете в феврале. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Виталий Колпашников.

«Я думаю, что примерно по содержанию, по накалу страстей и эмоций эта встреча может быть такая же, как в феврале, либо даже более жестко проходить. Может быть, не публично, потому что тогда так совпало, что все это было перед камерами. Но за дверями будет буквально греметь буря», - считает эксперт.

Россия и Китай смогли предложить Трампу такую сделку, которая перевешивает все, что предлагают коллективная Европа, глубинное государство и «ультраглобалисты», заявил Колпашников.

«В конце концов, давайте не забывать, что нынешние европейские элиты представляют то крыло ультраглобалистов, которое всегда боролось против Трампа, которое причастно к его свержению в 2020 году, которое вставляло ему палки в колеса во время кампании 2024 года. Он их ненавидит», - добавил политолог.

Трамп нашел общих врагов с Россией и на самом деле уважает Владимира Путина, говорит эксперт.

«Поэтому давить на Зеленского будет жестко. Он прекрасно знает, что это просто банальный выскочка, он его глубоко презирает, он прекрасно понимает, кто за ним стоит. Я думаю, отношение Трампа к Зеленскому - это отношение опытного человека, прожившего бурную, интересную жизнь, к шпане-мажору, который получил от родителей кучу денег, красивые машины и поэтому так себя ведет, будто может на равных разговаривать с сильными мира сего», - заключил специалист.

Встреча Трампа с Зеленским пройдет в Вашингтоне в понедельник. После этого американский лидер встретится с Фридрихом Мерцем, Киром Стармером, Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Александром Стуббом, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте. На этих встречах будут обсуждаться параметры урегулирования украинского конфликта, о которых шла речь на российско-американском саммите на Аляске 15 августа.

#Украина #Дональд Трамп #скандал #Владимир Зеленский #переговоры #наш эксклюзив #урегулирование
