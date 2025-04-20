«За рамками компетенции»: почему Зеленский хамит США и чем это кончится

На прошлой неделе спецпосланник Уиткофф приезжал в Россию, встречался с Владимиром Путиным и подробно обсуждал с российской стороной планы и условия окончания боевых действий.

И по итогам этих переговоров представитель Трампа заявил, что и он лично, и администрация Белого дома разделяют обеспокоенность Москвы о вступлении Украины в НАТО и понимают позицию России о территориях, вошедших в ее состав после 2014 года. Это Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.

«Это была уже третья моя встреча с президентом Владимиром Путиным. Она длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника - Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это была убедительная встреча. И к ее концу мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина - достичь постоянного мира в регионе. Так что это уже не просто прекращение огня», - рассказал Уиткофф.

И тот план, который сейчас продвигает Вашингтон и Стив Уиткофф, вызвали очередной приступ бешенства в Киеве. Зеленский, видимо, больше не надеется на восстановление отношений с Трампом и Белым домом. Любовь с Вашингтоном - в прошлом, и главарь Киевского режима откровенно хамит, публично оскорбляя Уиткоффа. Ни про какие выборы Зеленский по-прежнему слышать не хочет. Он продлевает военное положение в стране и демонстративно зовет к себе в Киев на 9 мая лидеров Европы - чтоб публично противостоять Москве и нашему параду Победы.

Можно только пожалеть деда Зеленского - Семена Ивановича, который прошел всю войну в рядах Красной Армии, сражался за освобождение Европы от нацизма, дошел до Берлина, чтобы уничтожить фашизм. А его внук сейчас чествует Бандеру и Шухевича, сносит памятники и могилы и запрещает украинцам отмечать День Победы.

Но вернемся к переговорному треку. Подробностей того, в какой атмосфере проходили переговоры в Париже, - минимум. Известно, что разговор продолжится на следующей неделе уже в Лондоне. Там сейчас сидят главные ястребы и там, очевидно, будет наибольшее напряжение.

Ведь это Лондон уже заключил с Киевом столетнее соглашение о сотрудничестве и дал Киеву гарантии безопасности. Это та самая «англичанка, которая гадит», готова продолжать финансировать войну и поставлять Зеленскому оружие и своих солдат. Как при таком раскладе американские переговорщики собираются уламывать Лондон остановиться, и есть ли у них некие аргументы, которые там послушают, - пока непонятно.

И похоже, в Вашингтоне это понимают. Потому что, несмотря на вполне положительные характеристики, которые Марко Рубио дал переговорам в Париже, одновременно с этим госсекретарь заявил и о том, что если США не увидят в ближайшие дни явные признаки того, что мирное соглашение может быть достигнуто, - Вашингтон откажется от попыток выступить посредником в мирном соглашении между Россией и Украиной и «после трех лет поддержки Украины и траты на нее миллионов долларов - сфокусируется на других задачах».

То есть, переводя на бытовой язык, - Белый дом, понимая, что Европа не хочет снимать с России санкции, Лондон и Киев хотят продолжать воевать и абсолютно не договороспособны - готов отказаться от поддержки Украины, выйти из украинского кейса, и, что называется, умывает руки.

Тут, конечно, могла бы быть фотография американского самолета, разгоняющегося по взлетной полосе в Борисполе, и цепляющихся за шасси украинцев. Но пока ограничимся заявлениями Рубио.

Итого, резюмируя всю челночную дипломатию недели, можно предположить, что есть некий план, который согласован с Москвой и с которым согласны в Штатах, - и есть сопротивление ему со стороны Киева и Европы. И если на следующей неделе, после Лондона, мы не услышим никаких положительных сигналов, то Штаты выйдут из переговорного процесса и Европа в одиночку будет тянуть войну с Россией. Что уже бывало в истории не раз и заканчивалось для Старого Света полным провалом.

По итогам встреч в Париже Марк Рубио позвонил Сергею Лаврову и рассказал ему о складывающейся ситуации. По словам Рубио, американская делегация просто передала европейцам все тот же план, который ранее Уиткофф обсудил с Владимиром Путиным. То есть, фактически ни на что принципиально новое Макрон американцев уговорить не смог. И тут стоит напомнить, как в начале недели охарактеризовал сам Уиткофф свою беседу с Путиным. По его словам, Вашингтон понял, что долгосрочный мир и принадлежность новых регионов к России - необходимые условия сделки.

Что происходит на дипломатическом треке вокруг Украины и чем это может кончиться, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».