На острове Шумшу установят памятник 80-летию Курильской десантной операции

В Москве в канун Дня Воздушно-десантных войск представили памятник, посвященный 80-летию Курильской десантной операции. Его установят на месте событий – острове Шумшу Сахалинской области. По поручению президента Владимира Путина над возведением памятника работает Российское военно-историческое общество.

За основу скульптурной композиции взят образ морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева. Они во время высадки отряда 18 августа 1945 года повторили подвиг Александра Матросова и закрыли своими телами вражеские амбразуры, за что были уже посмертно удостоены звания Герой Советского Союза.

Их поступок спас жизни многих сослуживцев, которые заняли стратегическую высоту 171 и водрузили над ней Красное Знамя.

Высадка десанта на Шумшу стала наиболее сложным моментом Курильской операции. Японцы превратили остров в мощный укрепрайон с гарнизоном в 8 500 человек, 60 танками и сотнями артиллерийских орудий. Противник соорудил около 60 бетонных дотов и дзотов, свыше 300 закрытых пулеметных точек, соединенных подземными ходами. Более того, недалеко располагался 13-тысячный вражеский гарнизон острова Парамушир.

Советских десантников насчитывалось чуть более 8 000. На штурм они шли только с легким вооружением. В момент подвига Николаю Вилкову было 26 лет, а Петру Ильичеву – лишь 18.

«Для меня это очень эмоциональная история. Сложно было сделать портреты. Потому что, по логике, на лицах должен быть ужас, но мне хотелось показать, наоборот, Героев», - отметила скульптор Маргарита Фомина.

Четырехметровый бронзовый монумент установят уже к 18 августа. Он послужит прологом к масштабному мемориалу, посвященному победе Красной Армии над японскими войсками.