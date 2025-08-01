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Ночью над Россией сбили 60 БПЛА, из них 31 в Белгородской области

Из 60 сбитых ил перехваченных дронов 31 пришелся на Белгородскую область и пять на Черное и Азовское моря.
2025-08-01 07:45:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Шестьдесят украинских беспилотников оказались сбитыми или перехваченными в ночь на 1 августа.

Согласно ежедневной сводке Минобороны РФ, наибольшая часть таковых объектов противника пришлась на Белгородскую область - 31 единица. В Ростовской области пресекли атаку 12 беспилотников, в соседнем Краснодарском крае - пять.

Четыре дрона сбиты над Черным морем и один над Азовским. В Воронежской области остановили три БПЛА. По два беспилотника сбили в Липецкой и Тульской областях. Все беспилотные летательные объекты были самолетного типа.

Сутками ранее МО РФ сообщало о пресечении атаки 32 украинских дронов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #силы пво #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
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