Ночью над Россией сбили 60 БПЛА, из них 31 в Белгородской области

Шестьдесят украинских беспилотников оказались сбитыми или перехваченными в ночь на 1 августа.

Согласно ежедневной сводке Минобороны РФ, наибольшая часть таковых объектов противника пришлась на Белгородскую область - 31 единица. В Ростовской области пресекли атаку 12 беспилотников, в соседнем Краснодарском крае - пять.

Четыре дрона сбиты над Черным морем и один над Азовским. В Воронежской области остановили три БПЛА. По два беспилотника сбили в Липецкой и Тульской областях. Все беспилотные летательные объекты были самолетного типа.

Сутками ранее МО РФ сообщало о пресечении атаки 32 украинских дронов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.