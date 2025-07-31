Свыше 30 украинских дронов остановили ночью в небе над Россией

Менее чем за пять часов прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны сбили или перехватили более трех десятков выпущенных украинскими войсками беспилотников. Ежедневную сводку предоставило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.20 по московскому времени 30 июля до 04.00 по московскому времени 31 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских БПЛА самолетного типа», - заявили в пресс-службе.

Над Волгоградской областью уничтожены 11 аппаратов противника, еще семь - над Крымом. По пять объектов противника сбили над Воронежской и Белгородской областями и по два беспилотника - над территориями Тамбовской и Ростовской областей.

Прежде сообщалось о 74 украинских дронах, сбитых силами ПВО. На Брянскую область пришлось 43 уничтоженных беспилотника, еще 31 объект - на Ростовскую, Калужскую, Смоленскую и Ленинградскую области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.