Организатор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск

Личность организатора убийства начальника войск РХБЗ установлена.
Глеб Владовский 2025-08-15 09:09:45
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Организатора убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск», - заявил собеседник агентства.

Уточняется, что куратор подыскивал жилье для своего родственника - Ахмаджона Курбонова, который должен был скрыться после исполнения преступления.

Кириллов погиб в результате теракта 17 декабря 2024 года. Взрыв произошел у подъезда жилого дома в Москве, когда Кириллов вместе с помощником Ильей Поликарповым выходили из подъезда. Взрывное устройство было заложено в самокат. Кириллов и Поликарпов погибли на месте.

#в стране и мире #РХБЗ #игорь кириллов #международный розыск #организаторы и исполнители
