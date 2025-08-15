Организатор убийства генерала Кириллова объявлен в международный розыск

Организатора убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявили в международный розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск», - заявил собеседник агентства.

Уточняется, что куратор подыскивал жилье для своего родственника - Ахмаджона Курбонова, который должен был скрыться после исполнения преступления.

Кириллов погиб в результате теракта 17 декабря 2024 года. Взрыв произошел у подъезда жилого дома в Москве, когда Кириллов вместе с помощником Ильей Поликарповым выходили из подъезда. Взрывное устройство было заложено в самокат. Кириллов и Поликарпов погибли на месте.