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Суд арестовал третьего фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Батухана Точиева заключили под стражу сроком до 17 февраля.
Глеб Владовский 2025-01-16 16:19:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд арестовал третьего фигуранта по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Обвиняемого заключили под стражу сроком до 17 февраля.

Как отмечают в Следственном комитете РФ, Батухан Точиев вместе с Рамазаном Падиевым обеспечил исполнителя преступления съемным жильем в Подмосковье, где он должен был укрыться после совершения теракта. Деньги на оплату жилья поступали на счет Точиева от неизвестного куратора.

В СК РФ добавили, что Точиеву предъявили обвинения в совершении теракта организованной группой.

Ранее сообщалось о заключении под стражу Рамазана Падиева сроком до 17 февраля. Заседание суда прошло в закрытом режиме без журналистов.

Напомним, Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря. Произошел взрыв на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

#Теракт #игорь кириллов #арест #заключение под стражу #обвиняемый
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