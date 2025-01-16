Суд арестовал третьего фигуранта по делу об убийстве Кириллова

Суд арестовал третьего фигуранта по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Обвиняемого заключили под стражу сроком до 17 февраля.

Как отмечают в Следственном комитете РФ, Батухан Точиев вместе с Рамазаном Падиевым обеспечил исполнителя преступления съемным жильем в Подмосковье, где он должен был укрыться после совершения теракта. Деньги на оплату жилья поступали на счет Точиева от неизвестного куратора.

В СК РФ добавили, что Точиеву предъявили обвинения в совершении теракта организованной группой.

Ранее сообщалось о заключении под стражу Рамазана Падиева сроком до 17 февраля. Заседание суда прошло в закрытом режиме без журналистов.

Напомним, Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря. Произошел взрыв на территории ЖК на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.