ЦБ выпустил в обращение монету номиналом 3 рубля с Виктором Цоем

В Центробанке напомнили, что основатель и солист группы «Кино» Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки.

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Центробанк выпустил в обращение памятную трехрублевую монету «Творчество Виктора Цоя» с изображением музыканта. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение регулятора в Telegram-канале.

В Центробанке отметили, что песни основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя, который был кумиром своего времени, знает уже не одно поколение, более того, их слушают до сих пор.

Ранее был возобновлен выпуск купюр номиналом 5 и 10 рублей. Последний раз их выпускали 25 лет назад - в 1998 году. Постепенно пятирублевые и десятирублевые купюры вышли из оборота, так как монеты оказались более удобными из-за высокой износостойкости. Современные технологи позволяют увеличивать срок службы бумажных денег благодаря специальному защитному лаку.