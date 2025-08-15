МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров шуткой ответил на вопрос о мандраже перед саммитом на Аляске

Встреча Путина и Трампа состоится на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в районе Анкориджа.
Глеб Владовский 2025-08-15 08:41:56
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил вопросом, когда у него спросили о мандраже перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ответ он дал в беседе с журналистами.

«А что это такое?» - спросил дипломат в ответ.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание с членами высшего руководства России в рамках подготовки к Аляске. Он отметил, что администрация Трампа предпринимает усилия для прекращения боевых действий на Украине.

Напомним, переговоры двух глав государств пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва Путин и Трамп проведут встречу в формате тет-а-тет. Затем пройдут переговоры в формате «5 на 5».

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 