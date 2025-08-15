Лавров шуткой ответил на вопрос о мандраже перед саммитом на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил вопросом, когда у него спросили о мандраже перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Ответ он дал в беседе с журналистами.

«А что это такое?» - спросил дипломат в ответ.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание с членами высшего руководства России в рамках подготовки к Аляске. Он отметил, что администрация Трампа предпринимает усилия для прекращения боевых действий на Украине.

Напомним, переговоры двух глав государств пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва Путин и Трамп проведут встречу в формате тет-а-тет. Затем пройдут переговоры в формате «5 на 5».