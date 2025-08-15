AL: F-35 разместили на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске

Истребители F-35 заметили на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщил новостной портал Alaska Landmine.

«На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается высокая военная активность, включая несколько истребителей F-35», - говорится в публикации в соцсетях.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что организация встречи лидеров России и США на Аляске оказалась сложной задачей для Секретной службы США. Для обеспечения безопасности в Анкоридж пришлось отправить сотни агентов, а также организовать их транспорт и проживание.

Напомним, в пятницу, 16 августа на Аляске состоится встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.