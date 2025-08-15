МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач назвала полезную норму употребления арбузов в день

По словам эксперта, его не следует употреблять людям, страдающим, в том числе, сахарным диабетом и болезнью почек.
Глеб Владовский 2025-08-15 06:22:08
© Фото: Otto Stadler, imageBROKER.com, Globallookpress

Традиционно в августе созревают арбузы и дыни, которые полезны для организма. Однако есть нюансы, которые следует учесть при их потреблении. Об этом рассказала RT врач-кардиолог Татьяна Симонова.

«Арбуз является источником клетчатки, что благотворно влияет на пищеварение, а также содержит цитруллин - аминокислоту, которая улучшает кровообращение. Взрослым рекомендуется съедать не более 500г мякоти арбуза в день, что составляет примерно четыре средних куска», - уточнила эксперт.

Кроме того, арбуз обогащен витаминами А и С, а также калием и магнием, которые поддерживают нормальную работу сердца и нервной системы.

Однако от употребления этой ягоды следует воздержаться людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями почек.

Ранее пищевой технолог, эксперт по питанию Нелли Львович поделилась со «Звездой» советами, как правильно выбрать арбуз. Она отметила, что овощей и фруктов совсем без нитратов в природе не существует, однако беспокоить должно слишком большое их количество.

#лето #ягоды #противопоказания #арбуз #употребление
