Врач назвала полезную норму употребления арбузов в день

Традиционно в августе созревают арбузы и дыни, которые полезны для организма. Однако есть нюансы, которые следует учесть при их потреблении. Об этом рассказала RT врач-кардиолог Татьяна Симонова.

«Арбуз является источником клетчатки, что благотворно влияет на пищеварение, а также содержит цитруллин - аминокислоту, которая улучшает кровообращение. Взрослым рекомендуется съедать не более 500г мякоти арбуза в день, что составляет примерно четыре средних куска», - уточнила эксперт.

Кроме того, арбуз обогащен витаминами А и С, а также калием и магнием, которые поддерживают нормальную работу сердца и нервной системы.

Однако от употребления этой ягоды следует воздержаться людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями почек.

