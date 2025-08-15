До 10 выросло число пострадавших от атаки БПЛА на Курск

До десяти человек выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой дом в Курске. В их числе - ребенок 2010 года рождения, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Жилой дом получил серьезные повреждения после атаки. Пожар на четырех верхних этажах, который возник после попадания, ликвидировали. Взрывной волной выбило окна в соседних домах и школе, добавил врио главы региона.

Жильцов разместили в пункте временного размещения, развернутого в местной школе. Им предоставят спальное место, вещи первой необходимости и питание.

Погибшей оказалась 45-летняя женщина, она скончалась на месте.

Ранее стало известно об ударе беспилотника по многоквартирному жилому дому в Курске.