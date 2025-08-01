Новый пакет помощи Украине на $54,6 млрд рассмотрят в Сенате США

В Сенат США внесен законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи на сумму $54,6 млрд, сообщили в Комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса. Авторами документа выступили сенатор-демократ Джинн Шахин от штата Нью-Гэмпшир и сенатор-республиканка Лиза Мурковски от Аляски.

Согласно проекту, финансовая поддержка Украине объемом около $55 млрд запланирована на 2026-й и 2027-й финансовые годы, начиная с 1 октября 2025 года.

Законопроект предусматривает выделение прямой военной помощи Украине, развитие военно-промышленного комплекса США, а также использование доходов от замороженных российских активов для финансирования этой поддержки. Сенаторы предложили направить $30 млрд на военную помощь Киеву и выделить $3 млрд через механизм Foreign Military Financing, который позволяет предоставлять гранты и кредиты для закупки американского оружия.

Кроме того, документ предполагает увеличение средств в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным партнерам в чрезвычайных ситуациях без согласования с Конгрессом, со $100 млн до $6 млрд ежегодно в 2026-м и 2027-м годах. Также $600 млн планируется выделить через Госдепартамент на поддержку правоохранительных органов Украины и программ по противодействию коррупции.

Ранее стало известно, что США выделят до $3,5 млрд на производство ракет AMRAAM для Украины и ряда других государств.