В ХАМАС заявили о готовности рассмотреть с союзниками предложения по Газе

Целью потенциальных переговоров является полное прекращение огня в регионе.
Константин Денисов 2025-08-15 02:52:10
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Global Look Press

В ХАМАС готовы рассмотреть вместе со своими союзниками предложения по прекращению огня в секторе Газа. Об этом палестинское движение сообщило в своем телеграм-канале.

«Палестинские фракции готовы рассмотреть любые инициативы по вопросу прекращения огня в Газе, которые отвечают требованиям палестинцев и включают в себя прекращение военных действий в секторе, вывод оттуда израильских войск и снятие блокады с анклава», - говорится в сообщении.

Также в ХАМАС поблагодарили посредников, которые помогают осуществлять переговоры, в лице Египта и Катара.

Кроме того, представители движения уверены, что перемирия давно можно было бы достичь, если бы делегация Израиля не покинула досрочно Доху, где должны были пройти переговоры, и итоговое соглашение было практически готово.

Ранее сообщалось о том, что ХАМАС готово вывести боевиков из Газы в обмен на отступление ЦАХАЛ.

#в стране и мире #Египет #Израиль #сектор Газа #переговоры #катар #ХАМАС
