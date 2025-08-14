МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ХАМАС готов вывести боевиков из Газы в обмен на отступление ЦАХАЛ

Источники Al Arabiya сообщили, что Египет работает над планом всеобъемлющего урегулирования ситуации в Газе.
Дима Иванов 2025-08-14 00:59:17
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вывести своих бойцов из сектора Газа в обмен на отступление израильских войск к заранее оговорённым позициям, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно данным, делегация ХАМАС в Каире передала египетским посредникам свои условия для возможного соглашения о прекращении огня. Источники указали, что движение выразило готовность отвести своих бойцов, если Израиль выведет войска к согласованным пунктам, подчеркнув приверженность сохранению жизней заложников.

Кроме того, ХАМАС настаивает на письменном соглашении с Израилем, которое включало бы международные гарантии предотвращения израильских планов по оккупации Газы и исключения возобновления военных действий.

Источники также сообщили, что Египет работает над планом всеобъемлющего урегулирования ситуации в Газе, который планируется реализовать к концу августа. В Каире обсуждаются варианты заключения временного соглашения о прекращении огня на 60 дней.

