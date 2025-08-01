Во Владивостоке начались российско-китайские морские учения

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие - 2025» начались во Владивостоке. На опубликованных кадрах моряки из РФ и КНР всходят по трапу и готовятся к отплытию.

Перед началом учений на пристани сыграл военный оркестр. На время торжественной церемонии корабли украсили лентами с надписями на двух языках, среди них девизы «написать новую главу дружественного сотрудничества» и «общими усилиями защищать мир».

С нашей стороны в учениях участвуют большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», дизель-электрическая подлодка «Волхов» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Со стороны Китая - два эскадренных миноносца, субмарина, корабль комплексного снабжения и судно спасения подлодок.

Маневры пройдут в Японском море, запланированы в том числе совместные стрельбы. Учения продлятся пять дней.

Ранее во Владивостоке состоялась торжественная встреча отряда китайских боевых кораблей, прибывших для учений. Моряков угостили хлебом-солью.