МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Магнитные бури накроют Землю из-за растущей корональной дыры на Солнце

Как отметили в ИКИ РАН, корональная дыра уже несколько дней растет, что спровоцирует рост скорости солнечного ветра.
Анастасия Бобылева 2025-08-15 19:05:32
© Фото: GSFC, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Ученые предупредили о магнитных бурях, которые накроют Землю из-за роста крупной корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50 процентов», - говорится в телеграм-канале лаборатории.

Работники института пояснили, что из-за этого вырастет скорость солнечного ветра в области дыры, а это, возможно, повлияет на геомагнитную обстановку на планете. Тем не менее, на ближайших выходных магнитных бурь не ожидается. По данным ученых, рост скорости солнечного ветра влияет на обстановку на Земле в масштабах семи-десяти дней.

Последняя мощная магнитная буря накрыла нашу планету совсем недавно. Она достигла уровня G1.0 (Kp = 5), рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

#в стране и мире #Земля #солнце #магнитная буря #корональная дыра
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 