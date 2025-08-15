Магнитные бури накроют Землю из-за растущей корональной дыры на Солнце

Ученые предупредили о магнитных бурях, которые накроют Землю из-за роста крупной корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Крупная корональная дыра уже несколько дней растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, которые за 24 часа увеличились примерно на 50 процентов», - говорится в телеграм-канале лаборатории.

Работники института пояснили, что из-за этого вырастет скорость солнечного ветра в области дыры, а это, возможно, повлияет на геомагнитную обстановку на планете. Тем не менее, на ближайших выходных магнитных бурь не ожидается. По данным ученых, рост скорости солнечного ветра влияет на обстановку на Земле в масштабах семи-десяти дней.

Последняя мощная магнитная буря накрыла нашу планету совсем недавно. Она достигла уровня G1.0 (Kp = 5), рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.