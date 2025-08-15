Трамп: с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями телефонного разговора с белорусским коллегой и сказал, что с нетерпением ждет встречи с Александром Лукашенко. Об этом американский лидер написал в своей соцсети.

«Цель звонка - поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - написал он.

Трамп отметил, что разговор с Лукашенко был очень хорошим. Беседа продлилась около десяти минут. В ходе разговора президенты обсудили множество тем, включая визит российского лидера Владимира Путина на Аляску.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», - добавил Трамп.

Ранее борт президента США Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску. Там в 11:00 по местному времени ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным.