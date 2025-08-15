МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем

Президент США рассказал о подробностях телефонного разговора с белорусским коллегой.
Игнат Далакян 2025-08-15 17:17:12
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями телефонного разговора с белорусским коллегой и сказал, что с нетерпением ждет встречи с Александром Лукашенко. Об этом американский лидер написал в своей соцсети.

«Цель звонка - поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных», - написал он.

Трамп отметил, что разговор с Лукашенко был очень хорошим. Беседа продлилась около десяти минут. В ходе разговора президенты обсудили множество тем, включая визит российского лидера Владимира Путина на Аляску.

«Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», - добавил Трамп.

Ранее борт президента США Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску. Там в 11:00 по местному времени ожидается встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

 

 

 

#в стране и мире #белоруссия #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #Заключенные #телефонный разговор #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 