Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп вылетел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. До начала саммита на Аляске осталось семь часов. Трансляцию с летного поля вел пресс-пул Белого дома.

Глава Белого дома перед вылетом написал в своей соцсети «Ставки высоки!!!». Такими словами он охарактеризовал предстоящую встречу, однако не уточнил, что конкретно он имеев в виду.

Ранее пресс-служба американского президента сообщила, что саммит на Аляске начнется в 11:00 часов по местному времени. Также указывалось, что Дональд Трамп в 17:45 по местному времени покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.