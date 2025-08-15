МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным

Президент США вылетел с авиабазы Эндрюс на встречу с российским лидером на Аляску, до саммита осталось семь часов.
Игнат Далакян 2025-08-15 15:12:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп вылетел на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. До начала саммита на Аляске осталось семь часов. Трансляцию с летного поля вел пресс-пул Белого дома.

Глава Белого дома перед вылетом написал в своей соцсети «Ставки высоки!!!». Такими словами он охарактеризовал предстоящую встречу, однако не уточнил, что конкретно он имеев в виду.

Ранее пресс-служба американского президента сообщила, что саммит на Аляске начнется в 11:00 часов по местному времени. Также указывалось, что Дональд Трамп в 17:45 по местному времени покинет Анкоридж и вылетит в Вашингтон.

 

