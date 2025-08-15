Бессараб пояснила идею запрета работать курьером без медкнижки

В Госдуме РФ высоко оценили идею запретить работать курьерами лицам, не имеющим медицинских книжек или с наличием судимости. Дело в том, что во время доставки они могут заразить получателей какими-либо заболеваниями через пакеты или при формировании заказа, когда собирают его. Такое мнение выразила член Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в комментарии «Звезде».

«Я считаю, что это абсолютно верно, потому что мы понимаем, если гражданин устраивается на работу продавцом в продовольственный магазин, то ему в обязательном порядке нужно пройти медосмотр и получить так называемую санитарную книжку. То же самое касается тех, кто работает в общепите. Вместе с тем курьеры, которые непосредственно обеспечивают доставку, в том числе продуктов питания, санитарной книжкой не обладают», - заявила депутат.

Отдельно парламентарий остановилась на пункте отсутствия судимости у желающих трудиться курьерами. Бессараб отметила, что это связано с доступом в жилище, когда таким людям дверь открывают одинокие женщины или маленькие дети.

«Опасно, если гражданин имеет судимость за особо тяжкие преступления или преступления против, например, жизни, здоровья и половой неприкосновенности», - перечислила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в нижней палате парламента ведется работа над такими законодательными инициативами, как запрет на осуществление курьерской деятельности лицами, имеющими судимость за определенные преступления и повышение административной ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

При этом губернатор Александр Беглов запретил мигрантам работать курьерами в Санкт-Петербурге.