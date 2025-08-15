Более ста человек пострадали из-за пожара на заводе под Рязанью

Как минимум сто человек считаются пострадавшими во время возгорания в производственном цехе в Рязанской области. ЧП произошло в Шиловском районе, там начался пожар в производственном цехе на заводе.

Также сообщается о как минимум пяти погибших. На место трагедии прибыл губернатор Павел Малков.

«По предварительной информации погибло пять человек. Более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», - опубликовал данные глава региона.

Он распорядился ввести режим ЧС муниципального уровня. Также организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. На месте работают различные ведомства и оперативные службы.