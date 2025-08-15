Пять человек погибли при взрыве на предприятии в Рязанской области

Пять человек погибли при взрыве на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, количество пострадавших уточняется. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли 5 человек, количество пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

К этой минуте эвакуировали персонал предприятия, также создан оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Отмечается, что угрозы жилым кварталам нет.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на предприятии в Шиловском районе. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что на место происшествия выехал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Обновлено. В оперштабе региона сообщили, что погибших четыре человека.